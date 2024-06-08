ファイテン PHITEN メンズ RAKUWA EXTREME クリスタルタッチ

ファイテンPHITENメンズレディースRAKUWAネックEXTREMEクリスタルタッチ45cm0223TG909052¥19,800（税込）●素材:【本体】(球パーツ)アクリル/(中紐)ステンレス/ナイロン【留め具】アルミ/ウレタン●日本製●メーカーカラー表記:クリア●サイズ:45cm(NECKLACE)●メタックスはファイテン社開発の水溶科メタル技術のブランドです。●耐水仕様:すぐに乾く。スポーツに!●コンセプト】(EXTREME:極限・最高):ストレス発散や、ダイエット、健康維持の為など、スポーツをする目的や目標は人それぞれです。その中に、スコア、タイム、スキルを上げる為に極限まで自分を磨き、常に限界を目指す人達もいます。高みを目指す部活生、アスリート、そんな人たちを支える為に開発されたサポートギアです。●天然石のような高級感:メタックスを採用したハイパワーネックレスです。透明感があり、天然石のような高級感。軽く水に強いので普段使いはもちろん、スポーツシーンにもオススメ。留め具にはアルミを採用。ワンタッチで簡単に着脱可能です。新品未使用品です。



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