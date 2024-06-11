未使用タオル、Tシャツセット

お手数ですが、ご購入いただく際は必ずプロフィールのご確認をお願い致します。東京ゲゲゲイのライブTシャツとタオルです。タオルは開封したのみで未使用Tシャツはイベントの際に一度3時間程度の着用後、洗濯して大切に保管。美品かと思います。かなり出品悩んでおりますので、お値下げ交渉はご遠慮ください。メンバーが過去のワークショップで着用していたデザインです。特にリーダーのマイキーさんがよく着ていました。現在では販売していませんし、今後このデザインの再販は無いと思われるので希少です。キテレツメンタルワールドTOKYOGEGEGAYトウキョウゲゲゲイMIKEYBOWMARIEYUYUMIKUBE:FIRSTRYUHEI自宅保管になりますので、ご理解いただいた上でご検討をお願い致しますm(__)m



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