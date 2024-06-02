マキタ空調服L、ファン、バッテリーフルセット

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商品詳細
新品未使用\u003e\u003e開封して通電を行いました\u003e\u003e保管\u003e\u003e出品全然使用しておらず保管しました。バラ売り不可、値下げ不可。よろしくお願いします。
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