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横尾忠則　デザイン　Tシャツ
商品番号 E45323543561
商品名

横尾忠則　デザイン　Tシャツ
ブランド名 アンビル
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは横尾忠則さんデザインのTシャツです。着用回数は数回ですが首元や右胸辺りにシミがございます。ご理解頂ける方、宜しくお願い致します。肩幅:50cm身幅:52cm着丈:20cm袖丈:71cm素人による測定の為、多少の誤差はご了承下さい
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