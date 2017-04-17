横尾忠則　デザイン　Tシャツ

ご覧頂きありがとうございます。こちらは横尾忠則さんデザインのTシャツです。着用回数は数回ですが首元や右胸辺りにシミがございます。ご理解頂ける方、宜しくお願い致します。肩幅:50cm身幅:52cm着丈:20cm袖丈:71cm素人による測定の為、多少の誤差はご了承下さい



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