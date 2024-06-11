新品 Theory セオリー 牛革 メッシュ ベルト メンズ イタリア製 タグ付

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セオリーの牛革メッシュベルトです新品、未使用品です。タグ付け。素材：牛革生産国：イタリア製定価：19,800円表記サイズ：34長：100cm、幅：3cm素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。レザーで編み上げた重厚感のあるメッシュベルト。シンプルで上品な印象に仕上がっています。つややかな光沢がポイントの牛革で仕立てました。カジュアルな着こなしから、ビジネスシーンまで取り入れやすい万能なアイテムです。￼値下げ不可です。自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。#Theory#セオリー#ベルト#メッシュベルト#牛革#牛革ベルト#牛革メッシュベルト#メンズ牛革ベルト#レザーベルト#メンズベルト#メンズレザーベルト#イタリア製#レザー#本革#ファッション#231010