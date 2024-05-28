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イタリア製　ポールスミス　ストライプ　ネクタイ　ブラック×グレー
商品番号 V33378881855
商品名

イタリア製　ポールスミス　ストライプ　ネクタイ　ブラック×グレー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。イタリア製・ポールスミスのネクタイです。採寸は、長さ約144センチ、幅約8.5センチ。カラーは、ブラック×グレー。素材は、シルク60%、コットン40%。状態は、目立つ傷、汚れのない美品です。質問あればコメントから、お気軽にどうぞ。よろしくおねがいします。
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イタリア製　ポールスミス　ストライプ　ネクタイ　ブラック×グレー
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