イタリア製　ポールスミス　ストライプ　ネクタイ　ブラック×グレー

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。イタリア製・ポールスミスのネクタイです。採寸は、長さ約144センチ、幅約8.5センチ。カラーは、ブラック×グレー。素材は、シルク60%、コットン40%。状態は、目立つ傷、汚れのない美品です。質問あればコメントから、お気軽にどうぞ。よろしくおねがいします。
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