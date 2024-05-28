・専用　キムタク着　テンダーロイン　ポーター　ウォレット　ホースハイド　木村拓哉

ご観覧いただきありがとうございます。TENDERLOIN×PORTERのT-WALLETHORSEHIDEです。年代物のため使用感はありますが、大切に使用していたため、これからも使って味をだして頂けると思います。付属品は画像にあるものが全てになります。写真にて状態の確認をお願い致します。自宅にて暗所保管していましたが、人の手に渡った物ですので、美品を求められような神経質な方や細かいことを気にされる方は購入をお控えください。ご不明点があれば購入前にコメントをお願い致します。



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