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PALACE NEW ERA 59FIFTY
商品番号 V87765428527
商品名

PALACE NEW ERA 59FIFTY
ブランド名 パレススケートボードズ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

PALACENEWERA59FIFTYサイズ・71/4（57.7cm）即お支払い可能な方のみご購入ください。お支払い確認後、発送致します。★入札後のキャンセル、返品の対応は致しません。★落札して頂いた方は写真で商品の状態を理解して頂いたと見なします。★モニター、フラッシュ等カメラの性能上、実際の色と多少異なって見える場合が御座います。★出張などで数日連絡が取れない場合が御座います。
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