デトロイト・タイガース ニューエラ　キャップ 2023 スプリングトレーニング

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商品詳細
サイズ 71/457.7cm2023年スプリングトレーニングモデルです商品説明デトロイト・タイガースNewEra（ニューエラ）2023スプリングトレーニング59FIFTYフィットタイプハット-ネイビーは、メジャーリーグ公認のMLBグッズです。ProductID:4991348ブランド：NewEra（ニューエラ）インポートグッズ刺繍されたグラフィックwithraisedディテールsTwosolid前面パネルFourmesh側面、後面のパネルBlackunderバイザー素材：ポリエステル100％濡れた布で拭いてください平つば（曲げることもできます）ぴったりしたハイクラウンしっかりとしたフィット感公式ライセンス
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