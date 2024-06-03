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ホワイトハウスコックス　s9696
商品番号 N46854793174
商品名

ホワイトハウスコックス　s9696
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃盤モデルになります。4〜5年ほど他の財布とローテーションしながら大切に使用してきました。定期的にエイジングをしています。特に目立つダメージもなく、使いかたにもよりますがまだまだ使用できる状態です。元箱はありませんので簡易包装にてらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで発送予定です。素材：ブライドルレザーサイズ：高さ9cmｘ幅14.5cm仕様：ファスナー小銭入れ1、札入れ1、カードポケット5、ポケット4HWCWhitehouseCoxホワイトハウスコックスS9696財布ネイビー
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ホワイトハウスコックスの廃番モデルを復刻別注 地方別注品vol.29 ...

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WHITE HOUSE COX（ホワイトハウスコックス）の「Whitehouse Cox ...

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