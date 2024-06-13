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90's スペシャルズ Tシャツ
商品番号 G13149326722
商品名

90's スペシャルズ Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,998 円
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商品詳細

デッドストックのスペシャルズの2ndアルバムのモアスペシャルズのジャケットデザインですあまり見ないレアアイテムかと思いますCHASERボディの正規品ですコピーライト無し着丈76身幅56肩幅55スカパンクレゲエオイバンドTマッドネス　フェスバウンティーハンター　レッチリ　ブラックフラッグ
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