CHALLENGER YOU CAN FLY Tシャツ

CHALLENGERのTシャツです。定番ロゴがフロントに入ったTシャツです。バックプリントはYOUCANFLY。意外とメルカリでも出品されていません。この機会に是非！購入検討される方はお早めに！カラー 黒サイズ Sコンディション 10段階中9程度 古着としては美USEDです。 汗染み無し。黄ばみ無し。 まだまだ着用いただけます。画像をよくご確認いただき、古着をご理解いただける方で、購入をお願い致します。すり替え防止のため、返品交換はできかねますので、ご了承ください。CHALLENGERチャレンジャー長瀬智也



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