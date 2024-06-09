未使用　Salvatore Ferragamoレザー二つ折り財布　ブルー　箱付き

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人気ブランド、フェラガモから、これからの季節にピッタリなブルーカラーのレザー二つ折り財布です。県内ブランドショップにて展示品を購入しました。アイコニックなブランドロゴが特長的で、取り出したときの存在感があり、ファンには堪らないデザインとなっています。カードスロット、内側に多数のポケット等使い勝手の良さを備えています。インスタ等SNSでも映えます。クラフトマンシップ溢れるアイテムを是非お楽しみください。サイズ11×8.5厚さ約1.5未使用ですが、展示品を購入したので画像の通り微細なスジや跡があります。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。