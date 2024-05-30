ヨウジヤマモト　TシャツULTIMA COTTON ROUND NECK TEE

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商品詳細
ULTIMACOTTONROUNDNECKTEEProductNo：HJ-T02-070-3-03今月オンラインで購入後一度試着しました。イメージと合わなかったので返品しようとしたのですが、値札をすでに廃棄してしまい返品不可能なので少し安くしてお譲りします。定番の丸首半袖シャツ。インド産のハイブリット栽培によって生産された素材で羽毛を極限まで減らす紡績工程により、よりしっとりと滑らかな肌触りになっています。さらに、柔らかさを保つためシリコン柔軟剤を使用しています。https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/g/gHJ-T02-070-3-03/#YohjiYamamoto#ヨウジヤマモト柄・デザイン...無地カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/rouge136110.html
http://narcologia.ru/goods/revamp780622.html
http://narcologia.ru/goods/passivity863183.html
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