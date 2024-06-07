KITH x STARWARS× NEW ERA BOXLOGO コラボキャップ

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○アイテムKITHxSTARWARS×NEWERABOXLOGOコラボキャップキス スターウォーズ ニューエラトリプルコラボ ベースボールキャップ刺繍○サイズ73/8(58.7cm)平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用級です！※主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラーブラック、黒〇購入元■鑑定済み・正規品となっております。真贋査定済みの大手リユース店から購入した正規品になります。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。