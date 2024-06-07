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SAAD ウォレットチェーン シルバー925 グランジ　y2k アメカジ
商品番号 F29216994339
商品名

SAAD ウォレットチェーン シルバー925 グランジ　y2k アメカジ
ブランド名 サード
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材‥silver925(刻印あり)あえて磨かずに使用していました。クロスで磨けばピカピカになります。また、フックは少し硬めですがバネも問題なく動きます。サイズや状態は画像で確認お願いします。y2kグランジアメカジウォレットチェーンシルバー925925サードsaad
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