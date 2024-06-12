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未使用品　PS Paul Smith PSポールスミス♥折財布　ブラック
商品番号 B39144692659
商品名

未使用品　PS Paul Smith PSポールスミス♥折財布　ブラック
ブランド名 ピーエスポールスミス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【24時間以内発送】♥PSポールスミスの折財布です(*^-^*)　シリーズアニマルレインボーのレザー製二つ折り財布です。カラーはブラックで、内側にマルチカラーのアニマルのアップリケがあります。【状態】♥️未使用感保管品なので、ダメージはなく、全体的にきれいなお財布です(*^^*)◆内側外側共に特にキズや汚れなどなく、きれいな状態です。　ブランド:PSPaulSmithPSポールスミス　形状:二つ折り財布　サイズ:約縦9.5cm横11cm　素材:レザーカラー:ブラック/マルチカラー付属品:箱/カード/取扱説明書　　　　　　（箱に若干汚れあり）品番　　:　M2A-5321購入先　　:　オークネット♥️コメントなし即購入OKです(*^-^*)★ご質問などございましたら遠慮なくコメントくださいませ。コスモスNO.1084　　　　　　　A-2
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