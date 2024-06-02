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felisi フェリージ 財布 3500 コロコロ　クロコ型押し　ブラック
商品番号 I47467749114
商品名

felisi フェリージ 財布 3500 コロコロ　クロコ型押し　ブラック
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

felisiフェリージ財布3500コロコロ　クロコ型押し　ブラックミドルウォレット　ミドル財布　レザー財布型押し　クロコ　エンボス3500コロコロ　定価64000円程【カラー】ブラック【素材】レザー【サイズ】サイズW120×H90×D50mm　おおよそのサイズです。【仕様】小銭入れ×1フリーポケット×7※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。【状態】usedレザーの小傷、使用感はあります。中古品にご理解の上、ご検討下さい。カラー···ブラック素材···本革財布形···三つ折り
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