felisi フェリージ 財布 3500 コロコロ　クロコ型押し　ブラック

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商品詳細
felisiフェリージ財布3500コロコロ クロコ型押し ブラックミドルウォレット ミドル財布 レザー財布型押し クロコ エンボス3500コロコロ 定価64000円程【カラー】ブラック【素材】レザー【サイズ】サイズW120×H90×D50mm おおよそのサイズです。【仕様】小銭入れ×1フリーポケット×7※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。【状態】usedレザーの小傷、使用感はあります。中古品にご理解の上、ご検討下さい。カラー···ブラック素材···本革財布形···三つ折り
http://narcologia.ru/goods/ramshackle823966.html
http://narcologia.ru/goods/approximate812720.html
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【日本正規品】 フェリージ 二つ折り財布 Felisi SA 二つ折り 財布 ウォレット 小銭入れ コロコロ 本革 革 レザー 軽量 小さめ 3500/9/SA
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