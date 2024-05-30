【DAN TOMIMATSU】TAPE RING LONG [SILVER]

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本出品をご覧頂きありがとうございます。以下商品詳細の前に、自己紹介をご覧いただければ幸いでございます。【商品説明】某ECサイトで購入しました「DANTOMIMATSU」(ダントミマツ)のシルバーリングです。サイズは17号です。数回着用しましたが着用感はそこまでないかと思います。テープを巻きつけたようなデザインのテープリング。厚さ0.3mmの長方形の板を少しずらしてロウ付けすることでテープを巻きつけたようなディテールに。【サイズ】17号【材質】シルバー925【備考】商品価格は送料込みとなっています。