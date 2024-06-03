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Paul Smithマルチカラー ストライプ ツイスト ネックレス シルバー
商品番号 Y44664007775
商品名

Paul Smithマルチカラー ストライプ ツイスト ネックレス シルバー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithマルチカラーストライプツイストネックレスシルバーポールスミス以前正規店にて購入しましたが好みのファッションの系統が変わりましたので出品いたします。画像の品は全て商品に含みます。（外箱など）10数回着用しました。全体的にはまだまだ綺麗なお品かと思いますがあくまで中古品のため、多少の使用感見受けられるかもしれません。あらかじめ画像にてよくご確認後神経質な方はご購入をお控えください。即購入⭕️24時間以内発送⭕️お値下げ❌
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