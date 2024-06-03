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商品詳細
PaulSmithマルチカラーストライプツイストネックレスシルバーポールスミス以前正規店にて購入しましたが好みのファッションの系統が変わりましたので出品いたします。画像の品は全て商品に含みます。（外箱など）10数回着用しました。全体的にはまだまだ綺麗なお品かと思いますがあくまで中古品のため、多少の使用感見受けられるかもしれません。あらかじめ画像にてよくご確認後神経質な方はご購入をお控えください。即購入⭕️24時間以内発送⭕️お値下げ❌
http://narcologia.ru/goods/Persia39288.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral647732.html
http://narcologia.ru/goods/recycling984314.html
Paul Smithマルチカラー ストライプ ツイスト ネックレス シルバー
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