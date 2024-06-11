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Patagonia フリース レトロx
商品番号 N73693609427
商品名

Patagonia フリース レトロx
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアレトロXメンズＬサイズになります！色は赤です。古着屋で購入し、着る機会が少なくなったため出品します。古着ですので着用感がありますが、状態は良いと思います。また、一般のレトロxよりもボア部分がふわっとしていますので、おすすめです。サイズＬ当方178cmですが、少しゆったり目で着用していました。
http://narcologia.ru/goods/reflector201964.html
http://narcologia.ru/goods/marshal694880.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric656145.html

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