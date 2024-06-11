Nike air force1

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商品詳細
airforce1にペイントをした物です。カスタムでも中々見かけないので、他の人とは違い目立つと思います。趣味でやっていますので、汚れやクオリティについては求めないでください。スニーカーについては10回も履いていませんが、トラブル回避の為、ご理解頂いた上でご購入お願いします。箱はありません#nike#スニーカー#エアフォース#airforce1
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