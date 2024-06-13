Vintage. ART.リング.silver.925. 女神リング。

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材質···シルバー女神ARTリング素材silver925『銀』リングサイズ約11号重さ6gビンテージ状態 良い付属なし刻印silver記載女神の横顔を削りだしたとても綺麗なsilverリングになります。作りが細かく高級感もあり銀の素晴らしい色味がたまらなくカッコイイです。ARTやモードに関心がありお洒落な方におすすめです。11号と男性の指には少しサイズが小さいと思いますが小指『ピンキー』にいかつく身につけるとかなりお洒落だと個人的におもいます。数あるリングの中からご覧頂きありがとうございます♪※値段交渉受けておりますが気持ち程度でお願いします。お気軽にコメントお待ちしております。^_^希望金額を提示してくれたら助かります。※深夜、早朝、即購入OKです。※silver925.銀は手入れをすれば何回でもピカピカになります。『簡単な手入れはネットをご覧になってみて下さいませ』※撮影はスマホでおこなっております。色彩や質感がわかりにくい場合はコメントで解説させていただきます。お気軽に^_^※仕事の都合上返信が遅れる事もあります。ご理解いただけると幸いです。その他にもビンテージGUCCIやティファニー生産終了のレアなアイテムを出品しておりますのでご覧頂ければ嬉しいです。#モードファッション#レトロ#オシャレ#silver#ART#指輪