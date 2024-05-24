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新品 未使用 NEWERA 9 TWENTY LA カーキ
商品番号 M20869001182
商品名

新品 未使用 NEWERA 9 TWENTY LA カーキ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用・タグ付きウォッシュ加工を施した柔らかなかぶり心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地（コットン）のアジャスターベルトを採用しています。ニューヨークヤンキースカラー：カーキベージュ刺繍カラ―スノーホワイト素材：コットンサイズONESIZE55.8-59.6cm
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