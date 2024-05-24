新品 未使用 NEWERA 9 TWENTY LA カーキ

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商品詳細
新品・未使用・タグ付きウォッシュ加工を施した柔らかなかぶり心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地（コットン）のアジャスターベルトを採用しています。ニューヨークヤンキースカラー：カーキベージュ刺繍カラ―スノーホワイト素材：コットンサイズONESIZE55.8-59.6cm
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