【Used】JIL SANDER / メルトンジャケット / ラフシモンズ期

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ご覧いただきありがとうございます着用の機会がないため出品します=====================================================【品名】 JILSANDER/ウールメルトンジャケット【カラー】 ネイビー【素材】 表地 ウール100% 裏地 キュプラ100% ポリエステル100%【サイズ】 ※素人採寸につき誤差あります、ご容赦ください 表記 48 着丈 79.5 身幅 62 肩幅 52 袖丈 65【商品の状態】 ・目立った傷、汚れはなく、比較的綺麗な状態です ・ラフシモンズが手がけていた時期のジャケットです ドロップショルダーになっており、背面の肩のラインが特徴的です ・クリーニング済みです【梱包・発送】 ・ビニールで防水保護致します ・メルカリ便の内、最も安い方法で発送致します=====================================================・喫煙者、ペットはいません・中古品、古着になりますので、神経質な方はご購入をお控えください・気になる点などあればコメントください#ジルサンダー#ラフシモンズ素材...ウール