NOMADOI コンパクト ２つ折り財布 黒 レザー フラップ式 新品ミニ 本革

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#supremesk8NOMADOI#supremesk8革小物★お値下げは考えておりません。プロフィールご一読下さい。★状態 ：新品・未使用。展示品のため小キズあり。★カラー ：ブラック★特徴 ：ノマドイ国内正規品です。★購入時からのスレや小傷はご容赦下さい。★送料は当方負担で発送させて頂きます。