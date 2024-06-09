モンブラン キーリング ゴールドプレート グリーン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらはモンブランのキーリングです。以下商品の説明となります。【材質】ゴールドプレート【付属品】保証書、箱【状態】未使用自宅保管品です。保管に伴う多少の小傷が見られます。ご不明点ありましたら、コメントお願いいたします。2点以上の購入でお安くできる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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