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モンブラン キーリング ゴールドプレート グリーン
商品番号 P15314664371
商品名

モンブラン キーリング ゴールドプレート グリーン
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 6,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはモンブランのキーリングです。以下商品の説明となります。【材質】ゴールドプレート【付属品】保証書、箱【状態】未使用自宅保管品です。保管に伴う多少の小傷が見られます。ご不明点ありましたら、コメントお願いいたします。2点以上の購入でお安くできる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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