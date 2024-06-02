希少　FRED PERRY フレッドペリー　ベロアトラックジャケット　刺繍ロゴ

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FREDPERRY/フレッドペリー【商品説明】カラー ブラック 黒色サイズL着丈66㎝身幅56㎝裄丈83㎝フレッドペリーのベロアトラックジャケット(ジャージ)なります！特徴は・ベロア素材・ビッグサイズ・フロントのワンポイントロゴは刺繍です。デザインもシンプルで合わせやすくオススメです！フレッドペリーのアイテムは有名人やTravisscottなどUSのラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。【状態】目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです！探されていた方は是非。※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますか着用に問題のない程度のダメージ汚れがある場合がございます。ご了承ください。