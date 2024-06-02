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ブルガリメンズ指輪✨大人気✨美品
商品番号 B93952256504
商品名

ブルガリメンズ指輪✨大人気✨美品
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 29,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルガリで購入しました✨13号　メンズ物になります！箱や証明書は無いですが正真正銘本物です！鑑定に出しても構いません。材質···シルバーカラー···シルバー
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