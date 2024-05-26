美品✨ナノユニバース ダメリーノハイテンションカノコセットアップ カーキ XL

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ご覧いただきありがとうございます☺︎コメントなし、即購入、大歓迎です^^#古着ayay上記ハッシュタグから他の商品をご覧いただけます！おまとめ割できますのでコメントにてお知らせください！︎☑︎ブランド名ナノユニバースnanouniverse☑︎カラー ネイビー☑︎サイズ表記XLジャケット着丈72CM肩幅46CM袖丈64.5CMパンツウエスト42CM×2股上27CM股下65CM裾幅18.5CM上記実寸となります多少の誤差はご了承ください☑︎状態 BS：ほぼ未使用品極美品A：使用感が少なく美品B：使用感はあるが、目立った汚れ、ダメージはないC：使用感があり部分的に汚れやダメージがあるD：全体的に使用感、ダメージがある☑︎特徴『快適性に特化したオリジナル生地で仕上げたセットアップ』ストレッチ抜群の快適性に特化した”ダメリーノ”シリーズ新作セットアップ。伸縮性が抜群に発揮される\"\"たて編組織\"\"で鹿の子を表現したオリジナルファブリックを使用。伸縮の回復も早い為、型崩れがしにくく、長いシーズン快適に着用頂けます。ジャケットはアウトポケットを採用し、すっきりとしたシルエットで仕上げ、パンツはバックスタイルをイージー仕様にし、カジュアルからビジネスまで幅広く着用頂けます。吹き出し用細番手のナイロンを使用することでハリコシのある綺麗なシルエットを表現ダメリーノジャケットで初めてのアウトポケットを採用腰周りをすっきりとさせ、スタイリッシュなジャケットに後ろポケット口もシャープにし、スマートな顔に仕立てたパンツ----------------------------------------------------※当アカウントで扱っている古着商品USED品には、多少の使用感、毛玉、匂い、汚れなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くようお願いいたします。