タイドウェイ TIDEWAY レザー ロングウォレット 本革 長財布 じゃばら ...

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シンプルな外観に相反して、肉厚な牛革の無骨さが存在感抜群の、ロングウォレットです。シンプルな構造ながら機能性抜群で、カード等もたっぷり入る仕様。細部にわたって丁寧に作られており、職人のこだわりの技が伺えます。牛革生来のキズも美しく、使えば使うほど味が出て、永くお使いいただけるかと思います。#kera_ウォレットはこちら●サイズ：約長辺:19cmヨコ:10cmマチ:2cm●素材：牛革 ●カラー：ブラウン●仕様：スナップボタン式フラップ【外装】オープンタイプポケット×1【内装】札入れ×3、ファスナー式小銭入れ×1、カード入れ×3●状態：【外側】・使用によるキズと革生来のキズ有り。・フラップのボタン問題なし。【内側】 ・汚れ無し。良好。●その他、注意事項：化粧箱や保存袋などは有りません。品物のみ簡易包装で発送いたします。自宅保管品です。丁寧に検品しておりますが、usedとなりますので、使用に伴ったものや、見落としたダメージ等がある可能性がございます。ご了承お願いいたします。色味は撮影環境やお使いのPC、スマホなどの閲覧環境等で多少異なる場合がございます。