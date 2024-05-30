RAF SIMONS ブレスレット ラフシモンズ

RAFSIMONSの22ssのブレスレットです。大ぶりのアイテムで、リングを多重に重ね合わせた重厚感のあるデザインです。Rのモチーフがさりげなくアクセントになります。素材：真鍮100%実寸：全長20cmほど素人採寸ですので誤差はご了承ください色はシルバーで、鏡面タイプの仕上がりです。新品未使用箱付きです。



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