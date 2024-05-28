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BALENCIAGA名刺入れ
商品番号 V23517523517
商品名

BALENCIAGA名刺入れ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

BALENCIAGA499201カラー...ブラック1000内側2ポケット外側1ポケット素材...本革DLQON新品未使用布袋付き箱に落書き有り。(写真5枚目参照)気にならない方にお譲りいたします。#バレンシアガ#名刺入れ#カードケース
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