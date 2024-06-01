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カステルバジャック 長財布 ラウンドジップ ゴールド金具 ネイビー
商品番号 T21351814729
商品名

カステルバジャック 長財布 ラウンドジップ ゴールド金具 ネイビー
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 2,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂き誠にありがとうございます購入場所：古物市場サイズ　タテ　約9.5㎝ヨコ　約19.5㎝マチ　約2.5㎝素人採寸になります。汚れ、小傷、スレはありますが、まだまだご使用いただけます。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認いただくようお願いいたします。※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。※できる限りお値引き交渉にはお応えしたいと思います！※テンプレのみではなく、お客様の希望額の提示をお願いいたします！※即購入OKです！できる限り、丁寧に、迅速にご対応させていただきます！ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。プロフィールをご確認下さい。
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