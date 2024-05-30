Cesare Attolini ムートン レザー コート ブラック

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ご覧頂きありがとうございます。【サイズ】50肩幅48cm身幅59cm袖丈69cm着丈79cm【付属品】【備考】素材の特性上、若干のスレと色褪せがあります。【購入先】出品物は正規店で購入した私物の他、国内外の業者間オークション・古物市場で購入したものです。すべて真贋済みの正規品になりますのでご安心してお買い求めください。【ご注意事項】・コメント、ご購入について気持ちよくお取引するためにも必ず説明文・自己紹介欄をご覧ください。・状態について商品は個人が使用・保管してものなので完璧を求める方・神経質な方はご遠慮ください。ダメージ等がある場合はできるだけ詳細に記載しますが、中古の為、傷・汚れ、ほつれ等の細かな見落としがある可能性がありますので予めご了承ください。・サイズについて素人採寸の為数cmの誤差はご了承ください。・その他付属品は特記ない場合は本品のみです。色味は差異はご了承ください。