bshop別注 Sisii FRENCH WORK LEATHER JACKET

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bshop別注SisiiFRENCHWORKLEATHERJACKETになります。〈商品説明〉ヴィンテージのような味わいのある雰囲気になるよう、特徴的な襟やクタッとした生地の風合いにこだわっています。一枚仕立てなので軽量でさらりと羽織れるのも魅力で、普段のスタイルに気兼ねなく取り入れられるレザージャケットです。定価:114,400着用回数少ない美品になります。ヴィンテージのブラックモールスキンジャケットを購入したため、泣く泣く出品いたします。サイズ着丈70㎝、身幅52.5㎝、肩幅48㎝、袖丈60㎝comoliコモリsacaiサカイYAECAヤエカAURALEEオーラリーEngineeredGarmentsエンジニアードガーメンツNEEDLESニードルスSouth2West8サウスツーウエストエイトNigelCabournナイジェルケーボンKAPTAINSUNSHINEキャプテンサンシャインHYKEハイクMHLマーガレットハウエルANATOMICAアナトミカA.P.C.アーペーセーACRONYMアクロニウムPatagoniaパタゴニアARC'TERYXアークテリクスTilakティラックnanamicaナナミカTHENORTHFACEノースフェイスPURPLELABELパープルレーベルL.L.BeanエルエルビーンWILDTHINGSワイルドシングスSnowPeakスノーピークBEAMSビームスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードBEAUTY\u0026YOUTHビューティアンドユース#ミリタリー #ゆーみん #きうてぃ#軍モノ #軍 #軍物 #デッドストック #ユーロビンテージ#シュス #古着 #M47#M52#ミリタリア #アンコール#bshop#ビショップ#sissi#シシカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···スエードジップ・ボタン···ボタン留め襟···ラウンドカラー季節感···春、秋、冬