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bshop別注 Sisii FRENCH WORK LEATHER JACKET
商品番号 N33548296843
商品名

bshop別注 Sisii FRENCH WORK LEATHER JACKET
ブランド名 ビショップ
特別価格 税込 23,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bshop別注SisiiFRENCHWORKLEATHERJACKETになります。〈商品説明〉ヴィンテージのような味わいのある雰囲気になるよう、特徴的な襟やクタッとした生地の風合いにこだわっています。一枚仕立てなので軽量でさらりと羽織れるのも魅力で、普段のスタイルに気兼ねなく取り入れられるレザージャケットです。定価:114,400着用回数少ない美品になります。ヴィンテージのブラックモールスキンジャケットを購入したため、泣く泣く出品いたします。サイズ着丈70㎝、身幅52.5㎝、肩幅48㎝、袖丈60㎝comoliコモリsacaiサカイYAECAヤエカAURALEEオーラリーEngineeredGarmentsエンジニアードガーメンツNEEDLESニードルスSouth2West8サウスツーウエストエイトNigelCabournナイジェルケーボンKAPTAINSUNSHINEキャプテンサンシャインHYKEハイクMHLマーガレットハウエルANATOMICAアナトミカA.P.C.アーペーセーACRONYMアクロニウムPatagoniaパタゴニアARC'TERYXアークテリクスTilakティラックnanamicaナナミカTHENORTHFACEノースフェイスPURPLELABELパープルレーベルL.L.BeanエルエルビーンWILDTHINGSワイルドシングスSnowPeakスノーピークBEAMSビームスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードBEAUTY\u0026YOUTHビューティアンドユース#ミリタリー　#ゆーみん　#きうてぃ#軍モノ　#軍　#軍物　#デッドストック　#ユーロビンテージ#シュス　#古着　#M47#M52#ミリタリア　#アンコール#bshop#ビショップ#sissi#シシカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···スエードジップ・ボタン···ボタン留め襟···ラウンドカラー季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/scissoring879996.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture579441.html
http://narcologia.ru/goods/approximate738220.html
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