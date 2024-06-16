NIKE エアマックス SC LEA レザー　27.5

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メインカラー···ホワイトモデル/シリーズ···AIRMAXモデル/商品名···AIRMAXその他一度だけ着用4対目ベロのところにやや汚れがあります、そのほか目立つ汚れはありません。付属品なしナイキより「ナイキエアマックスSCLEA」です。ゆったりしたラインと伝統のトラックスタイル、ビジブルAirのクッショニングを搭載したナイキエアマックスSC。どんなコーディネートにもぴったりのデザインです。アッパーに使用した張りのあるレザーがデイリーユースに求められる耐久性と軽量性を実現します。