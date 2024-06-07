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1367❣️ 三味線撥　鼈甲　水牛　高級　撥　バチ
商品番号 G40458746856
商品名

1367❣️ 三味線撥　鼈甲　水牛　高級　撥　バチ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線撥　鼈甲　水牛　高級　撥　バチ　約　140g青矢印長さ　約185mm赤矢印長さ　約87mm黄矢印長さ　約22mm緑矢印長さ　約24mm傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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