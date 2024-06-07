1367❣️ 三味線撥　鼈甲　水牛　高級　撥　バチ

三味線撥 鼈甲 水牛 高級 撥 バチ 約 140g青矢印長さ 約185mm赤矢印長さ 約87mm黄矢印長さ 約22mm緑矢印長さ 約24mm傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。



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