いなたいBARACUTA G9 バラクータ　英国製90年代NAVY 38綺麗め

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madeinENGLANDBARACUTAG9です。■色：ネイビー■サイズ：96cm/38着丈約60cm。身幅約54cm。脇下袖丈54cm。■素材：表地100%コットン、裏地49%ポリエステル51%ヴィスコース。■状態：色落ちほぼ無い状態です。 生地も未だ新品に近い張りが残っています。高機密で打ち込まれた高級コットン100%の自然な艶は、現在のポリコットンの生地とは、別次元です。現行のシュッとした細いやつは、ヤバいです。もう相当着れない。^-^80年代後半から90年代の頃のもの。ジップは、OPTI社製。太めのアームと身幅、短丈のシルエット。気を衒っていない、オリジナルシルエットは完成されていて流行り廃りなくずっと着ることが出来、ヴィンテージの希少性も相まっていちいち優越感に浸れます。 もう秋がそこまで来ています？未だ、あちーな。^-^ドライクリーニング済み。即着用可能。#アニチューブ#片野英児#SEPTIS#ビンテージ#ヴィンテージ#vintage#FEAROFGOD#テーラー東洋#マックレガー#スカジャン#BEAMS##Bshop#UNION#BERBERJIN素材···コットン柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし襟···スタンドカラー季節感···春、秋、冬