PRADAプラダブルゾン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます!即購入大歓迎です！タグ付きです、専用袋！状態：写真すべて実物になりますお品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。検品の為だけに開封済み。mサイズ：M着丈約:72cm肩幅約:47cm身幅約:57cm袖丈約64cm気軽に質問をお願いします。早い者勝ちです!即購入OK！よろしくお願いします！
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