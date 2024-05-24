Silpada Affirmation シグネット 十字架 エンブレム 925

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商品詳細
#スリーマショップSilpadaAffirmationシグネット十字架エンブレム925シルバーヴィンテージリング銀指輪クロス彫金8gメンズ8Y-K□商品詳細【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】14号【重さ】8g【時代背景】2000年代【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。
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