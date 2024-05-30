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new era ニューエラ　海外限定 NY ヤンキース　7 3/8
商品番号 B86555583591
商品名

new era ニューエラ　海外限定 NY ヤンキース　7 3/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,980 円
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商品詳細

newera59fiftynewyorkyankees1996WorldSeriespatchnavy\u0026grey国内未発売モデル　新品未使用colorネイビー＆グレー(ツバ裏グリーン)size73/8(58.7cm)汗止め(黒)China製海外限定商品実際の商品と若干の色合いの違いが生じる場合があります。個体差によりサイズが若干異なる場合がある事と海外製品特有の縫製等を御了承頂ける方のみお買い上げください。
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