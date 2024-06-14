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スタッズリストバンド 11連 パンク ハードコア スラッシュ ブラックメタル
商品番号 X40804524293
商品名

スタッズリストバンド 11連 パンク ハードコア スラッシュ ブラックメタル
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

11連のスタッズリストバンドになります。イギリスで購入したもので、日本ではまず見かけないアイテムだと思います。革は厚く、作りもしっかりしています。即購入OKです。よろしくお願いします。
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