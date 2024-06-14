キングベイビー　ブレスレット

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アクセサリー材質···シルバーキングベイビーを立ち上げた2000年に作られた初期の作品です。名古屋の正規取扱い店にて購入しました。水をモチーフにした作品で、ゴツさはないけど嫌味が無くて若い人はもちろん、年齢を重ねて落ち着いた方まで嫌味なくナチュラルに使えます。今では探してもまず見つけることは出来ないと思います。キングベイビーのモチーフが付いている非常にレアな作品です。