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ホピ族ブレスレット
商品番号 M92175823736
商品名

ホピ族ブレスレット
ブランド名 インディアンジュエリー
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年くらい前にアリゾナのホピ族の居住区で購入したものです。鑑賞用としてショーケースの中にずつと保管しており着用したのは数回程です。細かなキズはありますので画像をご確認ください。長さは約20cmです。裏側に制作者の刻印であるボールマークも入っております。素材は、スターリングシルバーです。即購入歓迎です！#インディアンジュエリー#ホピ族#ブレスレット#スターリングシルバー
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