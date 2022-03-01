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バーバリー 小物 カードケース パスケース 名刺入れ ロゴ ストライプ レザー
商品番号 S23599046816
商品名

バーバリー 小物 カードケース パスケース 名刺入れ ロゴ ストライプ レザー
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリー小物カードケースパスケース名刺入れロゴストライプレザーベージュブラックマルチカラーブランドBURBERRYバーバリー商品名カードケース商品番号-カラーブラック/ベージュ/マルチカラーサイズ横　10.2cm　縦　7.5cm　奥行　-cm　　素材レザー付属品タグ/保存袋ランクABランクコメント外側：薄汚れ・スレ(写真参照)　内側：特筆すべきダメージなし管理番号0731-a7019y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/subtropical822701.html
http://narcologia.ru/goods/procurement123833.html
http://narcologia.ru/goods/peroration877915.html
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