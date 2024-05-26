ザノースフェイス　アンタークティカバーサロフトジャケット

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商品詳細
カラー···ホワイトTHENORTHFACEザノースフェイスAntarcticaVersaLoftJacketアンタークティカバーサロフトジャケット廃盤カラーになります。NA61930カラーVWヴィンテージホワイトサイズ M目立ちはしませんが、背面の上部分がやや汚れがついてるように見えます。中古品なこと、自宅保管によるもののため完璧を求める方は購入をお控えください。また何かあれば遠慮なく聞いてください。ノースフェイス フリース アウトドア ジャケット 美品 白 ホワイト ベージュ 人気色 希少 メンズ レディース ボア
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