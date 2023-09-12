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シルバー　ブレスレット　925　ヴィンテージ　メンズアクセサリー
商品番号 F45458833693
商品名

シルバー　ブレスレット　925　ヴィンテージ　メンズアクセサリー
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重厚感あるシルバーのメンズブレスレットです。全長約21cm重量約73g925刻印あり。画像をご確認いただければと思います。カラー...シルバーアクセサリー材質...シルバー※素人採寸のため多少の誤差がありますのでご理解お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle545125.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric655545.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement828899.html
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