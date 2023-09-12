シルバー　ブレスレット　925　ヴィンテージ　メンズアクセサリー

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商品詳細
重厚感あるシルバーのメンズブレスレットです。全長約21cm重量約73g925刻印あり。画像をご確認いただければと思います。カラー...シルバーアクセサリー材質...シルバー※素人採寸のため多少の誤差がありますのでご理解お願いいたします。
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