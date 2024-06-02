Nemesis NST-001 エクストラキーネックレス

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ネメシスはドメスティックシルバーブランド。別ブランドのアトミックナンバー47、またロアーやジュンハシモトなどにOEM供給している才能あるブランドです。こちらのアイテムは、一体成形をせず１０個にも及ぶパーツを個々に研磨、組み立て、端正に作り上げたアンティークモチーフペンダント。ネメシスの代表的な作品で、その作りのすばらしさには圧巻ともいえるクラフト魂が感じられる。バチカンの部分は１８Kゴールドを使用しています。ほとんど着用しておりませんので、未使用に近い状態ですが、シルバー特有のスレ、クスミは若干ございます。完璧を求められる方や、中古に神経質な方はご購入をお控え下さい。※専用袋付き 商品スペックchainの長さ：60cm素材：Silver・バチカン/K18Gold縦：80mm横：28mm厚み：7mm価格:￥93500他サイトでも出品しておりますので、在庫確認の為、ご購入の際は必ずコメントお願い致しますm(._.)m