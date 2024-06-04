メゾンマルジェラ 未使用 リング ロゴ ゴールド シルバー サイズ6 約17号

人気の定番ロゴリングの中で一番人気の幅のタイプの今季モデル(2022-23AW)です。定価も高い高価なモデルですが、適度な厚みから高級感があります。定価58,300円MaisonMargielaメゾンマルジェラロゴリングPALLADIOBURATTATOSM1UQ0082ゴールドシルバーサイズ617号2022-23AW個体ごとに若干サイズ感も異なりますが、サイズ6のこのリングは写真のとおり約17号です。ゴールド色がとてもお洒落なモデルです。ブランドロゴも印象的で計算されたサイズ感がとても上品です。流石マルジェラという感じで、これ一つでコーディネートが閉まります。ロゴもシルバーに映え、インスタ映えも抜群です！同ブランドのネックレスや他のバングルをも格安出品しているので是非ご覧ください。#他にもマルジェラを出品していますnk70#他にも上質なアクセサリーを出品していますnk70未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。１枚目などに写っている大きい白い箱は撮影用になりますが、付属品は写真5枚目に写っているマルジェラの純正箱とタグになります。購入は本物のみ取扱のヨーロッパのファッションサイトにて購入しております。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。カラー···シルバー 材質···シルバー#メゾンマルジェラ #maisonmargiela#指輪



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2023年最新】マルジュラの人気アイテム - メルカリ



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